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Рязанский облизбирком поделится опытом

17:57 / Общество
Рязанский облизбирком поделится опытом

На очередном заседании Рязанский облизбирком рассмотрел кадровые вопросы. По семейным обстоятельствам освобожден от должности член территориальной избирательной комиссии Скопинского района в территориальной избирательной комиссии Сараевского, Старожиловского районов и г. Касимова также образовались вакантные места.

Областной избирком обсудил аккуратность поступления финансовой отчетности политических партий. Из 57 политических партий, представленных в регионе, 50 являются дисциплинированными и только к семи есть вопросы.

Выборы губернатора в регионе были проведены на таком высоком уровне, что опыт рязанского облизбиркома намерены изучить коллеги из соседних регионов. Через неделю для обмена опытом в Рязань прибудут коллеги из Владимира и Иванова.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 октября 2017 года
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