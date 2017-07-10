Рязанский облизбирком поделится опытом

На очередном заседании Рязанский облизбирком рассмотрел кадровые вопросы. По семейным обстоятельствам освобожден от должности член территориальной избирательной комиссии Скопинского района в территориальной избирательной комиссии Сараевского, Старожиловского районов и г. Касимова также образовались вакантные места.

Областной избирком обсудил аккуратность поступления финансовой отчетности политических партий. Из 57 политических партий, представленных в регионе, 50 являются дисциплинированными и только к семи есть вопросы.

Выборы губернатора в регионе были проведены на таком высоком уровне, что опыт рязанского облизбиркома намерены изучить коллеги из соседних регионов. Через неделю для обмена опытом в Рязань прибудут коллеги из Владимира и Иванова.