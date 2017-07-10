14:19 МСК
Суббота
07 / 10 / 2017
Выпуск № 176 (5463)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
86

В Рязани пройдет донорская акция «Река Жизни»

18:01 / Здоровье

Как сообщает портал УЗРФ, в облатсном центре 17 и 18 октября будет проходить очередная донорская акция «Река Жизни». Акция приурочена к международному дню по уменьшению опасности бедствий (отмечается 13 октября).

Рязанцам, решившим стать донорами, можно будет с 8.00 до 12.30 обратиться в один из пунктов сдачи крови, которые будут организованы в Рязанском областном обществе больных гемофилией, на областной станции переливания крови и отделении переливания крови областной клинической больницы.

Донором может стать любой человек в возрасте с 18 лет, имеющий вес не менее 50 кг, не перенесший вирусный гепатит и не относящийся к группе риска по ВИЧ-инфекции. При себе необходимо иметь паспорт (военный билет) с регистрацией в Рязанской области.

Участники не получат материальной компенсации, но будут иметь право на 2 отгула (день сдачи крови и день по выбору донора). Также для каждого донора бесплатно будут проведены анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Результаты сообщаются только лично и конфиденциально.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Медицинские услуги в Рязанской области с начала года подорожали на 3,5 процента

В Рязани российские ученые и врачи обсуждают вопросы биомедицины

Рязанцев приглашает на прогулку главный эндокринолог регионального минздрава

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:57
Рязанский облизбирком поделится опытом
17:57
В Рязани шесть пожарных расчетов тушили пожар в жилом доме
17:56
В Рязанской области осудили педофила
17:23
Сегодня и в выходные на дорогах Рязанской области пройдут профилактические рейды ГИБДД
17:23
Медицинские услуги в Рязанской области с начала года подорожали на 3,5 процента
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы