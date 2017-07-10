В Рязани пройдет донорская акция «Река Жизни»

Как сообщает портал УЗРФ, в облатсном центре 17 и 18 октября будет проходить очередная донорская акция «Река Жизни». Акция приурочена к международному дню по уменьшению опасности бедствий (отмечается 13 октября).

Рязанцам, решившим стать донорами, можно будет с 8.00 до 12.30 обратиться в один из пунктов сдачи крови, которые будут организованы в Рязанском областном обществе больных гемофилией, на областной станции переливания крови и отделении переливания крови областной клинической больницы.

Донором может стать любой человек в возрасте с 18 лет, имеющий вес не менее 50 кг, не перенесший вирусный гепатит и не относящийся к группе риска по ВИЧ-инфекции. При себе необходимо иметь паспорт (военный билет) с регистрацией в Рязанской области.

Участники не получат материальной компенсации, но будут иметь право на 2 отгула (день сдачи крови и день по выбору донора). Также для каждого донора бесплатно будут проведены анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Результаты сообщаются только лично и конфиденциально.