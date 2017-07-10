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В Рязанской области ликвидировали условный лесоторфяной пожар

18:02 / Общество

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня на торфянике Национального парка «Мещерский» у села Макеево Клепиковского района прошли показные пожарно-тактические учения

По замыслу учений, природный пожар заметил обычный прохожий. По номеру 101 он сообщил о загорании травы. Площадь возгорания составила 1 гектар.

«В зависимости от величины пожара определяется его статус, то есть это может быть на уровне самого сельского поселения, а также если пожар принимает большие территории или объемы, значит может вводиться чрезвычайная ситуация» - сказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Рязанской области Дмитрий Юдин.

Для ликвидации возгорания используют специальные приспособления - торфяные стволы, которые тушат пожар непосредственно под землей, при подобных возгораниях задействуется и трактор, он снимает слой грунта, переворачивает торф, который можно в дальнейшем заливать водой. Для предотвращения распространения пожара в самом начале зону возгорания окопали по периметру, однако выяснилось, что в течение прошедшего пожароопасного периода это поле не обслуживалось, его не окапывали, трава не скашивалась. В тушении этого условного пожара приняли участие 12 единиц техники и более 40 человек.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 октября 2017 года
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