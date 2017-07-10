На фестивале «Читающий мир» в Рязани лауреаты премии «Просветитель» представили свою книгу

Авторы книги «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города» Антон Зайниев и Дарья Варламова провели публичную лекцию «Как работает психика и почему она ломается?».

Дарья и Антон – не специалисты в области психологии и психиатрии, а журналисты. Каждому из них пришлось встретиться с клинической депрессией и избавиться от нее.

По данным оргкомитета премии «Просветитель», книга «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города» вошла в шорт-лист 2017 года. Лауреаты получат свои награды 16 ноября в Москве.

Встречи с писателями – обладателями премии «Просветитель» продолжатся – библиотека им. Горького сотрудничает с оргкомитетом: проводит выставки, посвященные новинкам премии, приглашает авторов для дискуссий.