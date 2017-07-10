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На фестивале «Читающий мир» в Рязани лауреаты премии «Просветитель» представили свою книгу

18:02 / Общество
Автор фото: Димитрий Соколов | На фестивале «Читающий мир» в Рязани лауреаты премии «Просветитель» представили свою книгу
Фото: Димитрий Соколов.

Авторы книги «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города» Антон Зайниев и Дарья Варламова провели публичную лекцию «Как работает психика и почему она ломается?».

Дарья и Антон – не специалисты в области психологии и психиатрии, а журналисты. Каждому из них пришлось встретиться с клинической депрессией и избавиться от нее.

По данным оргкомитета премии «Просветитель», книга «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города» вошла в шорт-лист 2017 года. Лауреаты получат свои награды 16 ноября в Москве.

Встречи с писателями – обладателями премии «Просветитель» продолжатся – библиотека им. Горького сотрудничает с оргкомитетом: проводит выставки, посвященные новинкам премии, приглашает авторов для дискуссий.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 октября 2017 года
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