Рязанская область подписала меморандум с провинцией Южно-Африканской Республики

В пятницу, 6 октября, Рязанскую область посетила официальная делегация провинции Фри-Стейт Южно-Африканской Республики. В региональном правительстве состоялось подписание меморандума между российским и африканским регионами. Свои подписи под документом поставили губернатор Рязанской области Николай Любимов и премьер провинции Фри-Стейт Элиас Асе Магашуле.

Николай Любимов, приветствуя гостей, отметил, что правительство региона придает приоритетное значение развитию внешнеэкономических связей. Глава региона перечислил те направления экономики, по которым можно развивать сотрудничество с ЮАР. Это фармацевтика, сотрудничество в области инновационной медицины, производства сельскохозяйственного оборудования. В частности, Любимов рассказал о Рязанском приборном заводе, который в ЮАР уже известен и даже имеет там своего дилера по продаже тонометров внутриглазного давления – медицинских приборов, не имеющих аналогов в мире. «Надеюсь, что взаимовыгодное сотрудничество с ГРПЗ в этом направлении будет только расширяться», – выразил надежду глава региона.

Перспективным губернатор назвал также развитие сотрудничества с Елатомским приборным заводом и Касимовским приборным заводом, предлагающими приборы для магнитотерапии, заводом «Форт», производящим инновационные лекарственные препараты. Рязанская область может предложить ЮАР сотрудничество в области химической промышленности, производства кожи, поставки беспилотных тракторов, которые пока проходят испытания на полях области.

По словам Николая Любимова, взаимодействие возможно также в социальной сфере, сфере культуры и туризма. В первую очередь, речь идет об образовании. Сегодня 13 граждан ЮАР учатся в Рязанском государственном агротехнологическом университете по специальностям «Ветеринария», «Агроинженерия», «Агрономия» и «Строительство». 36 студентов из ЮАР осваивают лечебное дело в Рязанском государственном медицинском университете. «Их количество может быть увеличено, как и спектр профессий, которыми они хотят овладеть», – подчеркнул Николай Любимов.

«Мы счастливы, что мы сегодня здесь», – сказал в ответ премьер провинции Фри-Стейт Элиас Асе Магашуле, отметив, что в развитии сотрудничества с Россией в ЮАР очень заинтересованы. Гость обратил внимание, что у обоих регионов много общего. В частности, в провинции Фри-Стейт, которую называют житницей страны, развито сельское хозяйство, а также перерабатывающая, легкая, химическая промышленность. В этих сферах, а также в образовании, медицине стороны, на его взгляд, могут стать хорошими партнерами.