Представители ЮАР повторно посетят Рязанскую область через три недели

Если сегодняшний визит гостей из провинции Фри-Стейт Южно-Африканской Республики в Рязанскую область посвящен общему знакомству с регионом, то в делегацию, которая планирует посетить Рязань через три недели, войдут представители бизнеса. Об этом рассказала на встрече с президентом Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяной Гусевой генеральный директор особой экономической зоны в провинции Фри-Стейт Мпо Нгемане.

В состав официальной делегации провинции Фри-Стейт ЮАР, которая посетила Рязань в пятницу, 6 октября, вошли Чрезвычайный и Полномочный Посол ЮАР в Российской Федерации Мария Номасонто Сибанда-Туси, премьер провинции Фри-Стейт Элиас Асе Магашуле, представители деловых кругов. В рамках визита гости побывали в образовательных учреждениях, на предприятиях области, подписали меморандум о взаимопонимании с правительством региона. В Рязанской торгово-промышленной палате разговор шел о направлениях возможного бизнес-сотрудничества.

В частности, директор особой экономической зоны в провинции Фри-Стейт Мпо Нгемане рассказала о льготах, которые предоставляются инвесторам, приходящим на данную территорию. Сегодня южноафриканским властям уже удалось привлечь туда компании из Белоруссии, Хорватии, Индии, ОАЭ, хотелось бы найти точки соприкосновения и с Россией. Среди конкретных направлений сотрудничества при первом знакомстве с Рязанщиной гости выделили кожевенную промышленность: производители говядины из ЮАР вполне могли бы поставлять полуфабрикаты для Рязанского кожевенного завода. Также предприниматели особой экономической зоны задумались над возможностью экспорта в Россию мяса, которым наша страна пока полностью обеспечить себя не может.

Представители южноафриканской провинции выразили надежду на поддержку со стороны Рязанской торгово-промышленной палатой в поиске конкретных партнеров. Для этого уже через три недели делегация вновь намерена посетить Рязанскую область.