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Рязанская власть и бизнес-сообщество вырабатывают совместные действия по сохранению культурного наследия

19:17 / Общество

Состоялось второе заседание регионального клуба «Лидер», объединяющего на одной площадке представителей власти и руководителей предприятий, муниципалитетов и организаций. Заседание провел губернатор Николай Любимов. Темой встречи стало обсуждение путей решения проблемы сохранения исторического облика и культурного наследия городов и районов области. По словам главы региона, это общая забота, и участие бизнеса в сбережении памятников архитектуры сегодня актуально как никогда.

В ходе заседания шел активный обмен мнениями между представителями власти разных уровней и бизнесменами по поводу того, как не допустить разрушения исторических памятников, вдохнуть в них вторую жизнь. К примеру, в исторической части Рязани планируется создать так называемые этнографические зоны, чтобы сохранить дома с элементами деревянного зодчества.

Как было отмечено в ходе дискуссии, рязанский бизнес уже сейчас вносит свою лепту в сбережение культурно-исторического наследия региона, создание привлекательных для туристов объектов. Это и строительство гостиничного комплекса «Старый город», и реставрация здания бывшего ликероводочного завода, и ряд других проектов.

По итогам заседания было решено усилить взаимодействие бизнеса и власти в этом направлении.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 октября 2017 года
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