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Главная страница / Рязанские новости / 09 октября 2017 года
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Проект «Рязань космическая» и создание молодежного спутника обсудили во время встречи губернатор Николай Любимов и правнук К.Э. Циолковского Сергей Самбуров

09:00 / Власть

В ходе состоявшейся 6 октября встречи речь шла о популяризации научного и творческого наследия великого ученого, основоположника космонавтики, уроженца Рязанской земли К.Э. Циолковского. «Мы имеем твердые намерения развивать музей в селе Ижевское, там уже начинается ремонт», – сказал губернатор. Он добавил, что в Рязани также будут бережно сохраняться памятные места, связанные с именем К.Э. Циолковского.

Правнук К.Э. Циолковского, ведущий специалист РК «Энергия» Сергей Самбуров, в свою очередь, отметил, что много времени уделяет работе с молодежью. По его словам, большой интерес вызывает проект «Рязань космическая». В рамках его реализации предполагается посещение в г. Королеве Центров подготовки космонавтов и управления полетами и ряда других объектов. Сергей Самбуров поблагодарил губернатора за поддержку Циолковских чтений, что способствует сохранению наследия великого ученого.

Кроме того, Сергей Самбуров предложил региону присоединиться к проекту по созданию силами студентов профильных вузов и специалистов промышленных предприятий молодежного спутника. В этой работе участвуют несколько российских университетов, РК «Энергия». Губернатор Николай Любимов назвал программу интересной, отметив ее познавательный характер.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 октября 2017 года
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