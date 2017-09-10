95 кубометров мусора собрали рязанцы на общегородском субботнике

В минувшую субботу в осенней уборке областного центра приняли участие около 400 жителей

Как сообщается на сайте администрации Рязани, совместными усилиями было приведено в порядок 14 городских площадок, убрано 95 куб. метров мусора и 80 куб. метров веток.

Например, работы были организованы на территории рощи на улице Березовой, сквера «Дубовая роща», зеленых зонах на улицах Октябрьской, Татарской и Шереметьевской, по Касимовскому и Московскому шоссе, в Мемориальном парке, на Лыбедском бульваре, в лесополосе по улице Юбилейной, а также на берегу пруда на улице Новоселов, участках улиц Тимуровцев и Советской Армии. В работах было задействовано 24 единицы спецтехники, предоставленной муниципальными ресурсоснабжающими предприятиями и дирекцией благоустройства города.

Центральной площадкой стал участок в районе выпускного коллектора реки Лыбедь на улице Полевой. Санитарная очистка там была запланирована по результатам выездного совещания, которое провел и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов в конце сентября.

Следующий общегородской субботник, проводимый в рамках осеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города, состоится 14 октября. О местах его проведения будет сообщено дополнительно.