На пожаре в Рязани пострадали люди

Согласно оперативной информации МЧС России по области, сообщение о пожаре на улице Салтыкова-Щедрина в Рязани поступило на пульт дежурного «01» в пятницу 11.57. Горел жилой деревянный 2-этажный дом. В пожаре пострадали люди. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 6 пожарных автомобилей, 25 сотрудников Государственной противопожарной службы.