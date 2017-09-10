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Главная страница / Рязанские новости / 09 октября 2017 года
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На пожаре в Рязани пострадали люди

10:31 / Происшествия

Согласно оперативной информации МЧС России по области, сообщение о пожаре на улице Салтыкова-Щедрина в Рязани поступило на пульт дежурного «01» в пятницу 11.57. Горел жилой деревянный 2-этажный дом. В пожаре пострадали люди. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 6 пожарных автомобилей, 25 сотрудников Государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 октября 2017 года
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