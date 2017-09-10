В Рязани сгорела легковушка

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 04.52 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре на улице Бирюзова в Рязани. Горел легковой автомобиль. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы.