В Рязанской области горела баня

Пожар в рабочем поселке Тума Клепиковского района произошел вчера, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного «01» в 23.29. горела деревянная баня. Огонь повредил строение, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 4 сотрудника Государственной противопожарной службы.