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Главная страница / Рязанские новости / 09 октября 2017 года
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В Рязанской области горела баня

10:45 / Происшествия

Пожар в рабочем поселке Тума Клепиковского района произошел вчера, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного «01» в 23.29. горела деревянная баня. Огонь повредил строение, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 4 сотрудника Государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 октября 2017 года
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