Рязанка Екатерина Бирюкова стала серебряной призеркой первенства мира по стрельбе из лука

В городе Росарио (Аргентина) проходит первенство мира по стрельбе из лука среди юниоров и кадетов (юноши и девушки), в котором принимает участие более 500 спортсменов из 65 стран мира, а в составе юниорской сборной России впервые в истории выступают сразу две рязанские лучницы – мастера спорта России Екатерина Бирюкова (классический лук, ДЮСШ «Фаворит», тренер – Дмитрий Шилин) и Вероника Санина (блочный лук, ДЮСШ «ЦСК», тренер – Екатерина Маркова).

Екатерина Бирюкова в квалификации личного турнира среди 93 участниц, показала лучший среди российских лучниц – 13-й результат (651 очко 72-мя выстрелами на дистанции 60 м). В 1/24 финала, выиграв у малазийки Нур Айн Аюни Фози – 6:4 (1/16 финала), рязанская лучница с таким же счетом (6:4) выбила из борьбы азербайджанку Озай Гасымову, но вот в 1/8 финала наша землячка уступила будущей бронзовой призерке первенства мира-2017 китаянке Мэнгъяо Чжан – 0:6. Таким образом, наша землячка в личном первенстве заняла 9 место среди сильнейших девушек-лучниц мира.

Вероника Санина в личной квалификации среди 36 участниц показала 28-й результат (то же, кстати, 651 очко), но далее 1/16 финала, к сожалению, пройти не смогла, уступив мексиканке Эсмеральде Санчес – 125:138, и на этом прекратила борьбу за медали мирового первенства.

Триумфальным для нас стал завершающий день первенства мира. Екатерина Бирюкова в составе сборной команды России, выиграв в 1/8 финала у команды США 5:3, в 1/4 у команды Китая 6:2, в 1/2 финала у команды Великобритании 5:3, в «золотом» финале в упорной борьбе не смогла одолеть сборную команду Японии, и, проиграв японцам со счетом 5:3, наши девушки заняли серебряную ступень пьедестала. Екатерина Бирюкова стала первой лучницей Рязанской области – серебряным призером первенства мира.