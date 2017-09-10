Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 22.08 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в селе Ерахтур Шиловского района. Горел жилой деревянный дом. Огонь повредил строение, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 4 сотрудника Государственной противопожарной службы.
Жилой дом сгорел в воскресенье в Рязанской области
10:53 09.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 октября 2017 года
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