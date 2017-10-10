В Рязани в третий раз вручили премию «Зеркало сцены»

8 октября в Рязанском театре драмы состоялась торжественная церемония вручения театральных наград победителям в нескольких номинациях, включая специальные

Интриги добавило и название церемонии вручения театральной премии – «Расследование в стиле джаз». Половина тайны вскоре была разгадана – весь вечер на сцене был Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова (Москва), а вот само следствие, вызов свидетелей, поиск улик легли на плечи ведущих вечера – Евгении Фроловой и Алексея Кочеткова. Шаг за шагом приближался зал к раскрытию главной тайны расследования – кто же эти герои, ставшие победителями?

Премию «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства в регионе» получил Заслуженный артист РФ Владимир Устинов (театр на Соборной).

Премию от журналистского сообщества и театральных критиков г. Рязани получила «Лафертовская маковница» (театр кукол).

Номинация «Музыкальное оформление спектакля» была разделена на две составляющие, главную и специальную:

– «Лучшая работа композитора/ Лучшее музыкальное оформление», победитель – Владимир Устинов (Театр на Соборной);

– «Талантливая работа с русским фольклором» – Альбина Шестакова («Лафертовская маковница», театр кукол).

Победители в номинациях:

– «Лучшая работа художника-постановщика» – Екатерина Трифанова («Лафертовская маковница», театр кукол);

– «Лучшая работа художника по костюмам» – Янина Кремер («Не все коту масленица»,

Театр драмы);

– «Лучшая работа художника по свету» – Григорий Горазеев («Лафертовская маковница», театр кукол);

– «Лучшая работа режиссера» – Олег Жюгжда («Лафертовская маковница», Театр кукол);

В номинации «Лучшая роль второго плана» победил Валерий Вахрамеев (Кротшильд, «Приключения Дюймовочки», музыкальный театр).

В этой же номинации жюри решило вручить три специальные премии:

– за ненавязчивый комизм – актеру театра драмы Юрию Борисову (Маланья, А. Н. Островский «Не все коту масленица»);

– за яркую характерность – актрисе музыкального театра Ирине Воликовой (Тетушка Мышь, «Приключения Дюймовочки», Кабато «Проделки Ханумы»);

– за роль «Тело мужское, средних лет» – актеру театра на Соборной Константину Ретинскому (спектакль «№ 13»).

Победу в номинации «Лучшая женская роль» жюри решило не присуждать.

В номинации «Лучшая мужская роль» победил актер Театра драмы Александр Зайцев (Ахов, «Не все коту масленица», театр драмы).

Лучшим спектаклем для детей была признана «Маленькая ночная серенада», лучшим спектаклем большой формы «Лафертовская маковница» (оба – театр кукол).

Напомним, III областной театральный фестиваль «Зеркало сцены» проходил с 3 по 8 октября. Зрителям показали 9 спектаклей, премьеры прошедшего сезона всех рязанских областных театров.

Оценивали работы рязанских мастеров сцены именитые профессиональные судьи. В этом году в жюри под председательством российского театрального критика, ректора ГИТИСа Григория Заславского вошли Галина Коваленко (Санкт-Петербург), Алла Шевелёва (Москва) и музыкальный критик Андрей Хрипин (Москва).