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Главная страница / Рязанские новости / 10 октября 2017 года
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За неделю пожарные Рязанской области ликвидировали 9 пожаров

11:55 / Общество
Огнеборцы спасли трех человек

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, за неделю в регионе в пожарах было уничтожено и повреждено 9 строений.

2 октября из пожара в жилом доме на улице Юбилейная в Рязани пожарные спасли мужчину 1978 года рождения и женщину 1940 года рождения. Мужчину с ожогами тела госпитализировали в областную клиническую больницу, женщина получила отравление продуктами горения и от госпитализации отказалась.

6 октября на пожаре в жилом доме на улице Салтыкова-Щедрина в Рязани спасли женщину 1936 года рождения. С отравлением угарным газом ее госпитализировали в БСМП. К сожалению, во время пожара погиб хозяин квартиры 1930 года рождения.

К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные формирования привлекались дважды.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 октября 2017 года
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