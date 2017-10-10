В Рязанской области завершено расследование уголовного делоа по факту присвоения бюджетных средств

Как сообщает сайт УМВД России по области, завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Шацкого района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.160 УК РФ (присвоение).

Следствием установлено, что в мае этого года, женщина, (начальник отделения почтовой связи в Шацком районе) извлекла из хранилища отделения почтовой связи вверенные ей денежные средства в сумме 294000 рублей, которые предназначались для выплаты пенсий и социальных пособий, и потратила их на личные нужды.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемая полностью возместила причиненный ущерб. В настоящее время дело направлено в суд. За присвоение вверенного имущества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ) предусмотрено наказание на срок до 6 лет лишения свободы.