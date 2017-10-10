В Рязани задержали грабителя

Как сообщает сайт УМВД России по области, в дежурную часть полиции обратился 32-летний рязанец, Он рассказал, что стал жертвой ограбления. По его словам, вечером на улице Новикова-Прибоя неизвестный отобрал у него сотовый телефон. Сотрудники уголовного розыска предположили, что злоумышленником мог быть 33-летний ранее судимый за грабеж и причинение вреда здоровью рязанец.

На одной из улиц Рязани оперативники и сотрудники патрульно-постовой службы полиции обнаружили и задержали злоумышленника. При нем находился похищенный телефон.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.