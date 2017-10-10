лизинг
18:16 МСК
Вторник
10 / 10 / 2017
Выпуск № 177 (5464)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 10 октября 2017 года
144

В Рязани задержали грабителя

12:06 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, в дежурную часть полиции обратился 32-летний рязанец, Он рассказал, что стал жертвой ограбления. По его словам, вечером на улице Новикова-Прибоя неизвестный отобрал у него сотовый телефон. Сотрудники уголовного розыска предположили, что злоумышленником мог быть 33-летний ранее судимый за грабеж и причинение вреда здоровью рязанец.

На одной из улиц Рязани оперативники и сотрудники патрульно-постовой службы полиции обнаружили и задержали злоумышленника. При нем находился похищенный телефон.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области завершено расследование уголовного делоа по факту присвоения бюджетных средств

За неделю пожарные Рязанской области ликвидировали 9 пожаров

На территории Кадомского лесничества в Рязанской области незаконно вырубили 11 сосен

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
16:59
В Рязани троллейбусы нескольких маршрутов будут ходить по временной схеме
16:58
До вечера 13 октября в районе рязанского поселка Соколовка можно будет бесплатно ездить по платному путепроводу
16:51
Рязанский бизнесмен недоплатил налогов на сумму более 1 миллиона 700 тысяч рублей
16:48
В Рязанской области гендиректор и бухгалтер одной из коммерческих организаций подделывали платежные поручения
16:38
В Рязани подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший урок письма»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы