Два пожарных расчета ликвидировали пожар в Рязанской области

Согласно оперативной информации МЧС России по области, в субботу, 7 октября, в 02.51 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в селе Мурмино Рязанского района. Горело кирпичное здание с шиферной кровлей. Люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 2 пожарных автомобилей, 7 сотрудников Государственной противопожарной службы.