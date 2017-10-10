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Главная страница / Рязанские новости / 10 октября 2017 года
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В Рязанской области сгорел нежилой дом

12:12 / Происшествия
Люди не пострадали

В субботу на пульт дежурного «01» поступила информация о пожаре в деревне Бакланово Пронского района, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Огонь уничтожил нежилой дом. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, трое сотрудников Государственной противопожарной службы, трое сотрудников частной пожарной охраны.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 октября 2017 года
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