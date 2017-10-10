В субботу на пульт дежурного «01» поступила информация о пожаре в деревне Бакланово Пронского района, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Огонь уничтожил нежилой дом. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 1 пожарный автомобиль, трое сотрудников Государственной противопожарной службы, трое сотрудников частной пожарной охраны.
В Рязанской области сгорел нежилой дом
12:12 09.10.2017 / Происшествия
Люди не пострадали
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 октября 2017 года
Ранее по теме:
Два пожарных расчета ликвидировали пожар в Рязанской области
Жилой дом сгорел в воскресенье в Рязанской области