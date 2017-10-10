4 пожарных автомобиля ликвидировали пожар в жилом доме в Рязанской области

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в субботу, 7 октября, в 20.35 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в городе Рыбное. Огонь уничтожил жилой дом, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 11 сотрудников Государственной противопожарной службы.