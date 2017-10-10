Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в субботу, 7 октября, в 20.35 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в городе Рыбное. Огонь уничтожил жилой дом, люди не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 11 сотрудников Государственной противопожарной службы.
4 пожарных автомобиля ликвидировали пожар в жилом доме в Рязанской области
12:12 09.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 октября 2017 года
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