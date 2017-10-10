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Главная страница / Рязанские новости / 10 октября 2017 года
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5 автомобилей столкнулись на трассе в Рязанской области

12:13 / Происшествия

По информации сайтов УЗРФ и главного управления МЧС России по области, в воскресенье, 8 октября, на 51-м километре автодороги Спас-Клепики – Рязань, у села Заборье произошло ДТП с участием 5 автомобилей. Сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного «01» в 12.22. По уточненной информации, «Audi Q7», за рулем которого находился житель Курска, вылетел на полосу встречного движения, и столкнулся с автомобилями «Chevrolet NIVA», «Toyota Corolla», «Mercedes-Benz Sprinter» и «Volkswagen Polo». Водитель автомобиля «Volkswagen», 34-летний мужчина, погиб на месте ДТП. Его пассажиры, женщина 37 лет и 6-летний ребенок, сидевший в детском удерживающем устройстве, получили травмы и были госпитализированы. Также попал в больницу водитель «Audi».

На ликвидацию последствий ДТП выезжали 2 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы, 1 автомобиль, четверо сотрудников аварийно-спасательной службы Рязани.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 октября 2017 года
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