5 автомобилей столкнулись на трассе в Рязанской области

По информации сайтов УЗРФ и главного управления МЧС России по области, в воскресенье, 8 октября, на 51-м километре автодороги Спас-Клепики – Рязань, у села Заборье произошло ДТП с участием 5 автомобилей. Сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного «01» в 12.22. По уточненной информации, «Audi Q7», за рулем которого находился житель Курска, вылетел на полосу встречного движения, и столкнулся с автомобилями «Chevrolet NIVA», «Toyota Corolla», «Mercedes-Benz Sprinter» и «Volkswagen Polo». Водитель автомобиля «Volkswagen», 34-летний мужчина, погиб на месте ДТП. Его пассажиры, женщина 37 лет и 6-летний ребенок, сидевший в детском удерживающем устройстве, получили травмы и были госпитализированы. Также попал в больницу водитель «Audi».

На ликвидацию последствий ДТП выезжали 2 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы, 1 автомобиль, четверо сотрудников аварийно-спасательной службы Рязани.