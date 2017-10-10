26 тонн картофеля реализовали фермеры и сельхозпредприятия на ярмарках выходного дня в Рязани

В субботу, 7 октября, ярмарки прошли на пяти площадках Рязани. Торговлю вели 222 предприятия АПК на 328 торговых местах. Об этом информирует сайт правительства региона со ссылкой на минсельхоз области.

На ярмарках реализовано 10,9 т мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 14,9 т молока и молочных продуктов, 7 т хлеба и хлебобулочных изделий, 26 т картофеля, 4,9 т овощей и около 4,5 т фруктов. Покупателям был предложен большой выбор плодовоовощной продукции и меда от владельцев фермерских и личных подсобных хозяйств. Кроме того, было реализовано около 1,7 т живой рыбы, которую привезли на ярмарку шесть специализированных хозяйств области.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 14 октября.