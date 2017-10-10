В Рязанской области после реконструкции открыта котельная

В минувшую пятницу состоялся рабочий визит министра труда и социальной защиты населения области Валерия Емеца в Детский санаторно-оздоровительный центр «Колос». Он был приурочен к открытию газовой котельной учреждения после технического перевооружения.

Напомним, что котельная центра «Колос» обеспечивает теплоснабжением и горячим водоснабжением учреждение и три многоквартирных жилых дома. План реконструкции объекта проработан совместно с министерством ТЭК И ЖКХ Рязанской области, были найдены оптимальные варианты организации теплоснабжения и принято решение о техническом перевооружении котельной. Денежные средства в размере 11 201,20 тыс. рублей на модернизацию оборудования котельной центра «Колос» выделены из областного бюджета.

«Это наглядный пример того, что может сделать регион для развития социальной базы в плане соцзащиты и оздоровления детей», – отметил Валерий Емец. Он подчеркнул, что развитию имущественного комплекса подведомственных учреждений министерством уделяется большое внимание.

Валерий Емец встретился и с коллективом центра «Колос». В ходе разговора были обозначены перспективы развития учреждения.