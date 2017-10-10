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Главная страница / Рязанские новости / 10 октября 2017 года
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В Сапожке Рязанской области выявлены несанкционированные свалки

12:50 / Актуально

Как сообщает сайт прокуратуры Рязанской области, во время проверки, которую специалисты ведомства провели в поселке Сапожок, выяснилось, что в границах водоохранных зон рек Гудиловка и Мошка расположены свалки. Прокурор направил иски о ликвидации свалок, которые были удовлетворены Сапожковским районным судом. Исполнительные листы для принудительного исполнения направлены в Управление федеральной службы судебных приставов РФ по Рязанской области.

Кроме того, были выявлены нарушения режима осуществления хозяйственной деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Должностное лицо привлечено к административной ответственности, предусмотренной ст. 8.42 КоАП РФ.

Выявлены нарушения и при организации охраны водных объектов Сапожковского района. По данному факту в сентябре этого года в Сапожковский районный суд прокурором направлено административное исковое заявление с требованием установить границы водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос реки Мошка, реки Пожва, ручья Чермошня. Заявление прокурора района находится на рассмотрении в суде..

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 октября 2017 года
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