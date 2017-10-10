Директор рязанского Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области покинет свой пост

Об этом сообщает портал УЗРФ со ссылкой на Территориальный фонд обязательного медицинского страхования региона. Сообщается, что Андрей Низов покинет свой пост. Кто именно займет освободившееся место, пока неизвестно.

Когда именно это произойдет, а также кто займет освободившееся место, пока неизвестно.

— Ждем распоряжения губернатора, — уточнили в ТФОМС.

Андрей Низов родился 16 мая 1971 года в Рязани. В 1994 году окончил лечебный факультет Рязанского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова, затем — интернатуру и аспирантуру РязГМУ. В 2013 году возглавил Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. До этого занимал должность главврача рязанской ОКБ. В апреле получил нагрудный знак «Отличник здравоохранения».