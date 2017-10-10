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Главная страница / Рязанские новости / 10 октября 2017 года
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Рязанские футболисты победили астраханский «Волгарь» со счётом 5:2

13:46 / Спорт
Рязанские футболисты победили астраханский «Волгарь» со счётом 5:2

В субботу, 7 октября, прошли матчи 2 тура Первенства России по мини-футболу среди команд Высшей лиги, конференции «Запад». «Элекс-Фаворит» встречался в Астрахани с местным «Волгарём», сообщает пресс-служба рязанского клуба. Счёт хозяева открыли на 20-й минуте – отличился Сергей Калеутин. Почти сразу же Антон Чекмарёв уравнял положение. До конца тайма рязанцы могли выйти вперёд, но до перерыва счёт так и не изменился.

Во втором тайме Калеутин вновь вывел астраханцев вперёд, но рязанцы сразу же отыгрались – отличился Денис Голунов. Через две минуты Голунов упрочил преимущество гостей. На 37-й минуте хозяева остались в меньшинстве – Руслан Муртузалиев получил красную карточку. Численный перевес рязанцы реализовали – вновь отличился Денис Голунов. Победную точку в матче поставил Антон Чекмарёв.

Очередную игру «Элекс-Фаворит» проведёт с «МосПолитехом» 14 октября. Мачт пройдёт в ФСК «Звезда» в Рыбном, начало – в 17.00.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 октября 2017 года
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