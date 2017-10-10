Рязанские дзюдоисты завоевали 5 медалей на Всероссийских соревнованиях «Кубок Спартака»

Ставший уже традиционным Всероссийский турнир по дзюдо «Кубок Спартака» памяти заслуженного мастера спорта СССР Алексея Тюрина проходил с 6 по 9 октября в спорткомплексе «Локомотив» города Елец.

В соревнованиях приняли участие около 350 спортсменов из 14 регионов четырёх федеральных округов.

Спортсмены рязанской СДЮСШОР «Комета» привезли пять медалей.

Победителями стали в весовой категории 66 кг – Кацапов Максим, в весовой категории 100 кг – Панасенков Юрий. Серебряную медаль в весовой категории 100 кг завоевал Святский Петр. Бронзовых медалей удостоены Гуськов Сергей – весовая категория 60 кг, Сидоров Андрей – весовая категория 73 кг. В шаге от пьедестала остановился Святский Михаил, став пятым в весовой категории 73 кг.

Напомним, победа в соревнованиях подобного уровня – одно из условий выполнения норматива мастера спорта.