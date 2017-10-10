На Куйбышевском шоссе в Рязани на сутки отключат отопление в домах по ряду адресов

Причина - работы по переврезке тепломагистрали

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с проведением работ по переврезке тепломагистрали на Куйбышевском шоссе завтра с 06.00 до 06.00 11 октября будет приостановлена подача отопления в ряде домов и учреждений соцсферы, находящихся в районе этой автомагистрали.

В частности, на сутки подача отопления будет приостановлена по следующим адресам:

Ул. Космодемьянской, д. 31;

Ул. Матросова, д. 2б, 3, 5/7, 2а;

Куйбышевское шоссе, д. 23, 14/1, 6, 4/1, 10/2, 8, 16 корп. 1;

Ул. Рытикова, д. 18/32, 3, 5/27;

Ул. Халтурина, д. 3а, 8, 1б, 3, 1а, 4, 5а, 9, 2, 1/1;

Ул. Бабушкина, д. 7/4, 5, 3;

Ул. Разина, д. 29/20, 27/19;

Ул. Ломоносова, д. 7а, 9, 9 корп. 1, 5, 7, 23, 3, 1;

Ул. Телевизионная, д. 7, 2, 9, 3/1, 2б, 2а, 5, 17, 7 корп. 1, 21;

Ул. Трудовая, д. 16/29, 14/42, 18, 12/19, 10, 8к1, 5/8, 8, 7, 1 корп. 1;

Ул. Пугачева, д. 15, 14;

Ул. Северный переулок, д. 7;

Ул. Южный переулок, д. 10.

На сутки отопление отключат в следующих объектах социальной сферы города:

Школа №11 (Куйбышевское шоссе, д. 2/1);

Школа №41 (Трудовая, д. 6/6);

Д/с №78 (Чайкиной, д. 2а);

Д/с №19 (Куйбышевское шоссе, д. 6а);

Д/с №69 (Телевизионная, д. 5а);

Д/с №34 (Халтурина, д. 10);

Д/с №77 (Халтурина, д. 7);

Лечебно-реабилитационный корпус больницы, профилакторий УВД, пристройка к больнице, бассейн (Ломоносова, д. 44а);

Спортзал УВД (Космодемьянской, д. 3);

Колледж электронных приборов (Куйбышевское шоссе, д. 18).

По оценке специалистов управления, в период проведения работ возможно снижение параметров отопления и горячего водоснабжения в Октябрьском, Советском и Железнодорожном районах Рязани.