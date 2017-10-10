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Главная страница / Рязанские новости / 10 октября 2017 года
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Молодых педагогов Рязанской области посвятили в профессию

14:58 / Общество
Автор фото: Людмила Иванова | Молодых педагогов Рязанской области посвятили в профессию
Фото: Людмила Иванова.

В Рязани состоялся традиционный праздник «Посвящение в педагоги». Он прошел в школе № 8 и был приурочен к Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Сочи.

Главными участниками праздника стали 130 молодых воспитателей, учителей, педагогов дополнительного образования. Для всех них нынешний учебный год – первый в профессии.

Молодые педагоги познакомились с системой работы своих более опытных коллег, среди которых – занявшая первое место на областном этапе конкурса «Учитель года» Анна Едунова, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Воспитатель года» Екатерина Смалева.

Молодых педагогов на празднике напутствовали министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина, депутат Госдумы РФ Елена Митина, ректор РИРО Андрей Кашаев и другие гости.

Как отметила Ольга Щетинкина, привлечение молодых кадров в образование – одна из основных задач региональной власти. Министр проинформировала начинающих учителей, воспитателей и педагогов допобразования о мерах поддержки, которые предусмотрены для них на региональном и муниципальном уровнях. По словам Ольги Щетинкиной, в настоящее время система поддержки молодых педагогов совершенствуется.

В завершение торжества его виновникам были вручены памятные знаки «Педагог-2017». Каждый молодой педагог дал клятву посвященного в профессию.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 октября 2017 года
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