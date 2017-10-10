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Главная страница / Рязанские новости / 10 октября 2017 года
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26 медалей выставки «Золотая осень – 2017» удостоилась продукция рязанских предприятий

15:07 / Экономика
В копилке наград регионального АПК 11 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовых медали

Мясные и колбасные изделия, молочная и хлебобулочная продукция, кондитерские изделия, а также овощи и фрукты, произведенные в нашем регионе, были высоко оценены по итогам конкурсов «За производство высококачественной пищевой продукции» и «За достижение высоких показателей в выращивании продукции растениеводства и повышении плодородия почв».Об этом сообщает сайт регионального минсельхоза.

Напомним, участие во всероссийской агропромышленной выставке-ярмарке «Золотая осень-2017», которая проходила с 3 по 7 октября в Москве, приняли представители 1400 предприятий из 70 регионов России и 15 стран зарубежья. На площадке ВДНХ была представлена и продукция предприятий Рязанской области. 16 из них приняли активное участие в конкурсной программе.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 октября 2017 года
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