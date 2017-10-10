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Главная страница / Рязанские новости / 10 октября 2017 года
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ФК «Рязань» в Раменском одержал победу над местным «Сатурном»

15:14 / Спорт

Как сообщает сайт регионального минспорта, матч с местным «Сатурном» завершился со счетом 3:1. Эта победа позволила рязанцам вновь вернуться в тройку лучших команд группы «Центр».

ФК «Рязань» с первых минут матча был настроен на победу. На 8 минуте Богдан Ващенко вывел нашу команду вперед. Защитник сначала попал в перекладину, затем головой отправил мяч «девятку» - 0:1. Отыгрались раменские футболисты уже во втором тайме. А вскоре остались в меньшинстве: Ян Шанин, получив вторую желтую карточку в матче, покинул поле. Рязанцы пошли в атаку, но «Сатурн» грамотно оборонялся. На 90-й минуте матча вышедший на замену Сергей Зайцев обыграл голкипера и отправил мяч в пустые ворота. А уже в компенсированное время Никита Гришин дальним ударом поставил точку в матче – 3:1.

Эта победа вернула ФК «Рязань» на второе место турнирной таблицы, но те же 22 очка в копилке и у липецкого «Металлурга», который находится на третьем месте. Следующий матч рязанцы проведут 14 октября дома против «Энергомаша» из Белгорода.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 октября 2017 года
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