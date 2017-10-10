Как сообщает сайт регионального минздрава, в регионе со 2 по 8 октября родились 85 девочек и 96 мальчиков. В числе новорожденных - две пары близнецов. Они появились на свет в городском родильном доме №2.
За неделю в Рязанской области появился на свет 181 малыш
15:44 09.10.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 октября 2017 года
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