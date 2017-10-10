На межрегиональных легкоатлетических соревнованиях в Рязанской области определились сильнейшие

В Касимове, на стадионе «Спартак», прошли традиционные открытые городские соревнования по легкой атлетике в честь серебряного призера XXII летних Олимпийских игр Александра Федоровича Макарова. В соревнованиях приняли участие 438 спортсменов Касимова, Касимовского района, Рязани, Москвы, Владимирской области.

Соревнования проходили по следующим видам спорта: толкание ядра, метание копья, прыжки в длину, бег (100 м, 800 м,1500 м, 3000 м). Участников состязаний приветствовали начальник управления по молодежной политике и спорту Касимова Галина Валентиновна Горелова, серебряный призер XXII летних Олимпийских игр Александр Федорович Макаров.

Победители и призеры – 110 человек – определены по 4 возрастным группам среди девушек и юношей и награждены грамотами и призами министерства физической культуры и спорта области и управления по молодежной политике и спорту администрации Касимова.