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Главная страница / Рязанские новости / 10 октября 2017 года
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Со стен рязанских домов удалили рекламу наркотиков

16:09 / Общество

В областном центре учащиеся 71-й, 33-й, 48-й и 36-й школ вместе с полицейскими провели акцию «Чистые стены», сообщает сайт УМВД России по области.

Ребята при содействии участковых уполномоченных закрасили в районе своих учебных заведений 45 надписей, рекламирующих наркотики.

Организаторы социальной акции «Чистые стены» напоминают, что при обнаружении подобной рекламы возле своего дома, работы или образовательного учреждения, вы можете сообщить об этом по электронному адресу mojvybor_rzn@mail.ru, сфотографировав надпись и указав адрес расположения данной рекламы. Во время очередного выхода волонтеров эти вредоносные надписи будут ликвидированы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 октября 2017 года
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