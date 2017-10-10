В Рязани завершил работу межрегиональный лагерь-семинар «Набирая высоту-8»

Как сообщает сайт администрации областного центра, с 6 по 8 октября на базе оздоровительного комплекса «Звездный» работал межрегиональный образовательный лагерь-семинар «Набирая высоту-8». Ежегодно в проекте «Набирая высоту» принимают участие 100 активных представителей молодежи из нашего и других регионов Центрального федерального округа. В этом году гостями лагеря-семинара стали депутаты Государственной Думы РФ, представители органов власти Рязани и региона, главы министерств и ведомств, представители сферы культуры и спорта, а также специалисты в области медиа-технологий.

За три дня работы лагеря-семинара «Набирая высоту» молодые люди побывали на лекциях ведущих экспертов по социальному проектированию и развитию лидерских качеств, приняли участие в тренингах, дискуссиях и мастер-классах по вопросам государственной молодежной политики, добровольчеству и здоровому образу жизни. Для участников смены были организованы спортивные и культурно-развлекательные акции, тренинги и интерактивные площадки.