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Главная страница / Рязанские новости / 10 октября 2017 года
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В Рязани завершил работу межрегиональный лагерь-семинар «Набирая высоту-8»

16:10 / Общество

Как сообщает сайт администрации областного центра, с 6 по 8 октября на базе оздоровительного комплекса «Звездный» работал межрегиональный образовательный лагерь-семинар «Набирая высоту-8». Ежегодно в проекте «Набирая высоту» принимают участие 100 активных представителей молодежи из нашего и других регионов Центрального федерального округа. В этом году гостями лагеря-семинара стали депутаты Государственной Думы РФ, представители органов власти Рязани и региона, главы министерств и ведомств, представители сферы культуры и спорта, а также специалисты в области медиа-технологий.

За три дня работы лагеря-семинара «Набирая высоту» молодые люди побывали на лекциях ведущих экспертов по социальному проектированию и развитию лидерских качеств, приняли участие в тренингах, дискуссиях и мастер-классах по вопросам государственной молодежной политики, добровольчеству и здоровому образу жизни. Для участников смены были организованы спортивные и культурно-развлекательные акции, тренинги и интерактивные площадки.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 октября 2017 года
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