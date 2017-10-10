Генеральный директор РНПК Владимир Абрамов награжден знаком «В память 80-летия Рязанской области»

Генеральный директор АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» Владимир Абрамов награжден знаком «В память 80-летия Рязанской области». Торжественное награждение провел губернатор Рязанской области Николай Любимов в ходе заседания клуба «Лидер» с участием представителей власти и руководителей промышленных компаний, а также сельхозпредприятий региона.

Знак «В память 80-летия Рязанской области» вручен Владимиру Абрамову за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи.

Владимир Абрамов работает на нефтезаводе с 1986 года, с 2014 года руководит предприятием в должности генерального директора. Под руководством Владимира Абрамова завод в настоящее время реализует широкомасштабную Программу по развитию предприятия, направленную, в том числе, на минимизацию воздействия на экологию региона. В РНПК трудится более чем 3 500 человек. Завод является социально ориентированным и создает максимально комфортные условия труда для работников. В 2016 году в бюджет Рязанской области РНПК направила более 2 млрд. рублей. Ежегодно в рамках социально-экономического партнерства между правительством области и ПАО «НК «Роснефть» завод реализует проекты в сфере образования, культуры, спорта и молодежной политики. В частности, в рамках программы благотворительности 2016 года РНПК оказала финансовую помощь трем больницам – областной клинической больнице, городской клинической больнице №8 и городской клинической больнице скорой медицинской помощи, двум сельским школам и дому культуры поселка Турлатово Рязанского района, Окскому природному биосферному заповеднику, детскому саду №122. На средства нефтезавода летом в самом крупном жилом микрорайоне Рязани высажено более 500 саженцев каштанов, кленов и туй. Кроме того, РНПК всегда активно откликается на просьбы по участию в благоустройстве и санитарной очистке Рязани, подтверждая социальную ответственность бизнеса перед обществом.

Знак «В память 80-летия Рязанской области» является VIP-поощрением губернатора Рязанской области в год празднования 80-летия со дня образования Рязанской области.