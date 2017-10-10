1400 обращений по вопросам отопления поступило от рязанцев за 5 дней работы «горячей» линии

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На круглосуточную «горячую линию» по вопросам отопления по состоянию на 9 октября поступило более 1400 обращений жителей Рязани, сообщают в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. «Горячая линия» была открыта 5 октября, по всем заявкам, поступившим с этого момента, были организованы выезды специалистов аварийно-ремонтной службы Рязани и дежурных бригад РМПТС.

Круглосуточный телефон 25-48-69, по которому открыта «горячая линия» по вопросам, связанным с подачей и качеством отопления в многоквартирные дома, подключенные к централизованной системе теплоснабжения, будет работать до окончания отопительного сезона 2017-2018 года.

Как сообщается на сайте администрации Рязани, обращения горожан также принимаются в управляющих организациях, ТСЖ и ЖСК, обслуживающих жилой фонд, в управлении энергетики и ЖКХ по телефону 27-47-12, аварийно-ремонтной службе – 075 или 45-31-57, МУП «РМПТС» – 34-05-44.