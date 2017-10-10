лизинг
18:09 МСК
Вторник
10 / 10 / 2017
Выпуск № 177 (5464)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 10 октября 2017 года
125

1400 обращений по вопросам отопления поступило от рязанцев за 5 дней работы «горячей» линии

16:32 / Актуально
Если у вас есть вопросы – звоните!

На круглосуточную «горячую линию» по вопросам отопления по состоянию на 9 октября поступило более 1400 обращений жителей Рязани, сообщают в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. «Горячая линия» была открыта 5 октября, по всем заявкам, поступившим с этого момента, были организованы выезды специалистов аварийно-ремонтной службы Рязани и дежурных бригад РМПТС.

Круглосуточный телефон 25-48-69, по которому открыта «горячая линия» по вопросам, связанным с подачей и качеством отопления в многоквартирные дома, подключенные к централизованной системе теплоснабжения, будет работать до окончания отопительного сезона 2017-2018 года.

Как сообщается на сайте администрации Рязани, обращения горожан также принимаются в управляющих организациях, ТСЖ и ЖСК, обслуживающих жилой фонд, в управлении энергетики и ЖКХ по телефону 27-47-12, аварийно-ремонтной службе – 075 или 45-31-57, МУП «РМПТС» – 34-05-44.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Генеральный директор РНПК Владимир Абрамов награжден знаком «В память 80-летия Рязанской области»

На Куйбышевском шоссе в Рязани на сутки отключат отопление в домах по ряду адресов

В Рязанской области проверили ход капитального ремонта жилых домов и работу ТСЖ и управляющих компаний

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
16:59
В Рязани троллейбусы нескольких маршрутов будут ходить по временной схеме
16:58
До вечера 13 октября в районе рязанского поселка Соколовка можно будет бесплатно ездить по платному путепроводу
16:51
Рязанский бизнесмен недоплатил налогов на сумму более 1 миллиона 700 тысяч рублей
16:48
В Рязанской области гендиректор и бухгалтер одной из коммерческих организаций подделывали платежные поручения
16:38
В Рязани подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший урок письма»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы