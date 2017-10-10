На минувшей неделе у 4 школ Рязани оборудовали пешеходные дорожки

Как сообщает сайт администрации областного центра, с начала дорожно-ремонтной кампании этого года в Рязани на 33 улицах Рязани проводился ремонт. В начтоящее время работы завершены на 93 процента. Строительно-монтажные работы продолжаются на Куйбышевском шоссе, улицах Полевой, Полонского, Братиславской, Новоселковской, работы по обустройству дорог – на улицах Радищева, Вокзальной, Мервинской, Урицкого, Юннатов, проезде Яблочкова и 7-м Мервинском проезде.

Полностью завершены работы по ремонту асфальтового покрытия на участках по улицам Чкалова, Островского, Великанова, Прижелезнодорожной, Станкозаводской, Лесопарковой, Молодцова, Советской Армии, Большой, 6-й Линии, 10-й Линии, Разина, Бирюзова, Трудовой, Высоковольтной, Старообрядческому проезду, Первомайскому проспекту, Северному и Южному переулкам, проезду Речников, от улицы Октябрьской до проезда Шабулина.

С 5 по 8 октября асфальтобетонным гранулятом обсыпали пешеходные дорожки к школам №63 по улице Тимакова, №70 по улице Сельских строителей, №75 по Васильевскому проезду, гимназии №5 по улице Гагарина.