В Рязани завершился отборочный тур международного фестиваля военно-патриотической песни «Наследники Победы»

В минувшую субботу в областном центре прошел гала-концерт, которым завершился региональный отборочный тур международного фестиваля военно-патриотической песни «Наследники Победы», сообщает портал Вездекультура.

В фестивале приняли участие 69 исполнителей и 18 коллективов из Рязани, Захаровского, Пронского, Скопинского, Милославского, Щацкого, Кораблинского, Кадомского, Чучковского, Шиловского и Алекандро-Невского районов. Участники выступали в двух номинациях – сольном и ансамблевом пении, в возрастных категориях от 7 до 45 лет.

Победителями в номинации «Сольное пение» стали: в возрастной категории 7-13 лет – Данила Ежов (Листвянский Дом культуры, руководитель Сергей Рудик), в возрастной категории 14-20 лет – Каролина Верховецки-Феллер (школа №38, Рязань, руководитель Наталья Лыгина), в возрастной категории 21-27 лет Лейла Никитина (Рязанский государственный университет имени Сергея Есенина), в возрастной категории 28-45 лет – Юрий Леонтьев (культурно-досуговый центр «Октябрь», Рязань).

В номинации «Ансамблевое пение» дипломами лауреатов Iстепени были награждены Вокальный квартет ансамбля народной песни «Родничок» (Кадомский районный дом культуры, руководитель Сергей Куршин) и ансамбль «Пой со мной» (Дворец культуры «Приокский», Рязань. Руководитель Елизавета Карпова).

Лауреатов отборочного тура по решению жюри пригласят для участия в этапе международного фестиваля военно-патриотической песни «Наследники Победы» по ЦФО, который пройдет в Ярославле, и в финале конкурса, который состоится в Москве.