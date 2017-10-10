Рязанцам напоминают: завтра Всемирный день психического здоровья

Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day) отмечается в мире с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья (World Federation for Mental Health). К этому Дню издаются тематические журналы международных психиатрических организаций, рассылаются обращения в правительственные структуры и органы здравоохранения, призывающие принять участие в международном движении.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что в наши дни на планете существуют более 450 миллионов людей, страдающих психическими заболеваниями, каждый второй в течение жизни может заболеть психическим расстройством. Большинство из них — это лица с пограничными психическими расстройствами. Самое распространенное психическое заболевание — депрессия. По прогнозам ВОЗ, к 2020 году она займет первое место среди заболеваний по длительности нетрудоспособности в году. В настоящее время депрессией страдают 26 процентов женщин и 12 процентов мужчин.

В России День психического здоровья отмечается с 2002 года, по инициативе академика РАМН Т.Б. Дмитриевой. В этот день во многих регионах России проходят различные просветительские конференции, тематические семинары.

Источник: www.calend.ru