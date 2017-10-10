В Рязани очистили берег одного из прудов

Как сообщает сайт администрации областного центра, в Рязани прошел субботник по уборке береговой линии пруда, расположенного между домами №№42 и 50 по улице Новоселов. Сотрудники префектуры Октябрьского района и управления ГОЧС по Рязани собрали порядка 5 кубометров мусора. В работах приняли участие около 20 человек.