Как сообщает сайт администрации областного центра, в Рязани прошел субботник по уборке береговой линии пруда, расположенного между домами №№42 и 50 по улице Новоселов. Сотрудники префектуры Октябрьского района и управления ГОЧС по Рязани собрали порядка 5 кубометров мусора. В работах приняли участие около 20 человек.
В Рязани очистили берег одного из прудов
17:36 09.10.2017 / Экология
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 октября 2017 года
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