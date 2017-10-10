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Главная страница / Рязанские новости / 10 октября 2017 года
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Из-за долгов за газ более 150 рязанцев не смогут покинуть пределы страны

17:36 / Общество

Как сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань», в результате совместной работы с судебными приставами с начала года постановления о временном ограничении выезда за пределы страны из-за долгов за газ вынесли 151 гражданину. За девять месяцев этого года приставы наложили арест на имущество 109 должников за газ на общую сумму 756 тысяч рублей. Частично взысканная сумма по неоконченным исполнительным производствам составила более одного миллиона рублей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 октября 2017 года
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