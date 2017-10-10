В областном центре проходит осенний месячник по благоустройству, сообщает сайт администрации Рязани. В ходе месячника с 3 по 6 октября на территориях 19 кладбищ и мемориального комплекса Скорбященского кладбища, расположенных на территории Рязани, прошли субботники. По итогам уборки вывезено 120 кубометров мусора.
С мест захоронений в Рязани убрали 120 кубометров мусора
17:42 09.10.2017 / Экология
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 октября 2017 года
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