С мест захоронений в Рязани убрали 120 кубометров мусора

В областном центре проходит осенний месячник по благоустройству, сообщает сайт администрации Рязани. В ходе месячника с 3 по 6 октября на территориях 19 кладбищ и мемориального комплекса Скорбященского кладбища, расположенных на территории Рязани, прошли субботники. По итогам уборки вывезено 120 кубометров мусора.