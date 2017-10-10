В Рязани сожгли санкционные продукты

Как сообщает сайт управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, специалисты ведомства вместе с прокурорами на территории 5-й базы на проезде Шабулина провели рейд по выявлению нарушений, связанных с ввозом и реализацией товаров, в отношении которых действуют специальные экономические меры.

Выяснилось, что у одного из предпринимателей на реализации находились санкционные сыры общим весом 5,088 кг. Документы, подтверждающие качество и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении, на продукцию предприниматель представить не смог, кроме того, она входит в перечень продуктов, запрещенных для реализации на территории России.

Санкционные продукты были уничтожены.