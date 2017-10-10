Губернатор Рязанской области Николай Любимов обещал учитывать мнение профсоюзов при решении социально значимых вопросов

В понедельник, 9 октября, в правительстве области состоялась встреча губернатора Николая Любимова с работниками профсоюзов. Участие в разговоре приняли представители территориальных организаций отраслевых профсоюзов РФ.

День встречи совпал с днем рождения председателя Рязанского областного союза организаций профсоюзов Инны Калашниковой. Николай Любимов поблагодарил ее за работу, вручив ей почетную грамоту губернатора за большой вклад в защиту прав человека и многолетнюю плодотворную деятельность.

Начиная разговор, Николай Любимов сказал, что такие встречи будут проходить регулярно. «Я придаю большое значение сотрудничеству с профсоюзами, потому что вы представляете огромное количество трудовых коллективов, являетесь выразителями их интересов и их защитниками. Поэтому я считаю обязательным, чтобы при решении всех профессиональных вопросов, каких-то житейских учитывалось мнение профсоюзов», – подчеркнул глава региона. По его словам, важной для правительства области остается реализация трехстороннего соглашения, в первую очередь в части, касающейся повышения уровня заработной платы. Это необходимо для решения одной из ключевых задач по выводу экономики области на современный уровень. Глава региона подчеркнул, что рассчитывает на поддержку профсоюзов в выполнении Майских указов Президента.

Инна Калашникова обратила внимание на проблемы развития социального партнерства в муниципальных образованиях области и попросила правительство рассмотреть законопроект «О социальном партнерстве», который разработало профобъединение. Она также попросила приглашать координаторов трехсторонней комиссии на заседания правительства области, что практиковалось ранее, а также учитывать при присвоении звания «Ветеран труда Рязанской области» профсоюзные награды.

О беспокоящих их проблемах рассказали представители территориальных организаций отраслевых профсоюзов РФ. Профобъединения работников АПК, работников жизнеобеспечения, беспокоит уменьшение числа членов профсоюзов, растущее число отказов работодателей от заключения коллективных договоров. В числе проблем, беспокоящих работников образования, здравоохранения, культуры, – темпы повышения заработной платы в соответствии с Майскими указами Президента, привлечение в отрасль молодежи, обеспечение работников жильем. Николай Любимов заверил, что «дорожные карты» по росту заработной платы в бюджетной сфере к концу года будут выполнены полностью.