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Главная страница / Рязанские новости / 10 октября 2017 года
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Рязанцы могут принять участие в уборке парков

18:11 / Экология

11 октября на территории Центрального парка культуры и отдыха пройдет экологическая акция-квест «Чистые парки Рязани», сообщает сайт администрации областного центра. На участие в ней уже заявились преподаватели и студенты 1-2 курсов РГУ имени С.А. Есенина, РГАТУ имени П.А. Костычева, РГМУ имени И.П. Павлова, Академии ФСИН России. Поддержать инициативу и внести свой вклад в благоустройство города могут все желающие.

Акция стартует на площадке со стороны улицы Пушкина в 14.00 и продлится до 16.00. В эти два часа запланирована уборка парка, участники составят план-схему расположения мусорных контейнеров, организаторы проведут тематический социологический опрос среди горожан.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 октября 2017 года
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