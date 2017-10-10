В Рязанской области поставят памятник Александру Невскому

Памятник полководцу времен Киевской Руси и православному святому установят в Александро-Невском районе. Об этом глава муниципалитета Владимир Оводков сообщил в пятницу во время заседания регионального клуба «Лидер», объединяющего представителей региональной власти, руководителей предприятий, муниципалитетов и организаций.

Владимир Оводков уточнил, что памятник, который будет представлять собой конную статую в бронзе, создается исключительно на частные средства. Установлен он будет, как планируется, уже в следующем году.