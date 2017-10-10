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Главная страница / Рязанские новости / 10 октября 2017 года
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Волонтеры из Рязанской области отправились на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов

18:32 / Общество
Торжественная церемония отправки делегации состоялась 8 октября

50 волонтеров из региона, успешно прошедшие обучение и конкурсный отбор, будут помогать в организации этого фестиваля, в том числе сопровождать иностранные делегации и почетных гостей, оказывать участникам помощь в поиске необходимой информации и во многом другом. Всего в состав волонтерского корпуса Всемирного молодежного фестиваля, который пройдет в городе Сочи с 14 по 22 октября, войдут 5000 добровольцев из 67 стран мира.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов станет новой страницей в истории волонтерского движения региона, позволит получить рязанцам полезный опыт и продемонстрировать гостеприимство своей страны.

В тот же день состоялся обучающий семинар для участников региональной делегации XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В ее составе 175 человек, в числе которых лидеры студенческого самоуправления, активисты общественных объединений, представители творческих профессий, спортсмены, молодые ученые, врачи, предприниматели, журналисты и многие другие. В рамках семинара прошли тренинги по английскому языку, этикету межнационального общения, лекция «Россия в современном мире», мотивационная сессия «Я – Фестиваль», а также интерактивная игра «Путь до Фестиваля».

В целом в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов примут участие более 20 000 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран мира.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 октября 2017 года
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