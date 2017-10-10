Состоялась встреча губернатора Николая Любимова с председателем Мухтасибата Рязанской области Рашидом Бултачеевым

В ходе состоявшейся сегодня встречи речь шла о деятельности организации на территории Рязанской области.

Мухтасибат Рязанской области учрежден в 2010 году. По словам Рашида Бултачеева, члены организации принимают активное участие в общественной и культурной жизни региона, мероприятиях и круглых столах, посвященных межнациональным и межрелигиозным отношениям. «Наша задача – знакомить общественность с мусульманскими обычаями и традициями, сохранять добрососедские отношения со всеми жителями региона, независимо от вероисповедания и национальности», – сказал Рашид Бултачеев.

Губернатор Николай Любимов подчеркнул, что Правительство региона придает большое значение сотрудничеству с религиозными общественными организациями. «На территории Рязанской области проживает большое количество мусульман, и мы всегда готовы оказывать таким организациям необходимое содействие, – сказал глава региона. – Для нас это важно, чтобы среди мусульман и людей других вероисповеданий были мир и согласие. Уверен, что вместе мы будем эффективно работать над решением этой задачи в Рязанской области».

Источник: сайт правительства Рязанской области