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Главная страница / Рязанские новости / 10 октября 2017 года
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Состоялась встреча губернатора Николая Любимова с председателем Мухтасибата Рязанской области Рашидом Бултачеевым

18:41 / Власть

В ходе состоявшейся сегодня встречи речь шла о деятельности организации на территории Рязанской области.

Мухтасибат Рязанской области учрежден в 2010 году. По словам Рашида Бултачеева, члены организации принимают активное участие в общественной и культурной жизни региона, мероприятиях и круглых столах, посвященных межнациональным и межрелигиозным отношениям. «Наша задача – знакомить общественность с мусульманскими обычаями и традициями, сохранять добрососедские отношения со всеми жителями региона, независимо от вероисповедания и национальности», – сказал Рашид Бултачеев.

Губернатор Николай Любимов подчеркнул, что Правительство региона придает большое значение сотрудничеству с религиозными общественными организациями. «На территории Рязанской области проживает большое количество мусульман, и мы всегда готовы оказывать таким организациям необходимое содействие, – сказал глава региона. – Для нас это важно, чтобы среди мусульман и людей других вероисповеданий были мир и согласие. Уверен, что вместе мы будем эффективно работать над решением этой задачи в Рязанской области».

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 09 октября 2017 года
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